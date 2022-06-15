Синоптики порадували українців прогнозом погоди

Погода по Україні буде ясною та безхмарною, окрім двох областей

В Україні буде тепло та безхмарно / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 16 червня порадує – по всій країні синоптики Укргідрометцентру обіцяють помірно спекотну погоду без опадів. Дощі можуть пройти вночі у Донецькій та Луганській областях, в решті регіонів буде ясно та безхмарно. Найтепліше буде на півдні України, у Криму та Закарпатській області.

Якою буде погода в Україні та Києві у четвер, 16 червня.

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Синоптики прогнозують, що 16 червня у західних областях нічна температура становитиме 8-11 градусів, вдень 21-24 тепла. В Закарпатській області вночі 10-12, вдень обіцяють 26-28 градусів. Дощів не очікується, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На півдні вночі до 18 градусів тепла, вдень Одеській, Херсонській та Миколаївській областях 25-27, в Криму та Запорізькій області до 28 градусів. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

В центрі України нічна температура становитиме 11-14 градусів, удень у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях 24-27 тепла, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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В Києві 16 червня вночі температура опуститься до 13-15 градусів, вдень очікується 25-27 тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях , уночі 12-14 тепла, вдень до 26 градусів. Синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Донецькій та Луганській областях у ніч на четвер пройдуть дощі. Нічна температура 13-16 градусів, вдень до 26 тепла. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Ознаки метеочутливості

Нагадаємо, у тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.