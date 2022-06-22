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Синоптики розповіли, які регіони заллють дощі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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22 червня, 11:15
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В Україні зіпсується погода – сайт "Сьогодні" підготував прогноз на 23 червня
Надвір без парасольки краще не виходити. Фото: колаж "Сьогодні"
Надвір без парасольки краще не виходити. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 23 червня, підготовлений синоптиками, не надто порадує жителів нашої країни. Дощі та грози змістяться на Лівобережжя. На заході та у більшості південних областей буде комфортна температура – близько 25 градусів, а на півночі, у центрі та на сході України буде трохи прохолодніше. Нельотну погоду прогнозують у Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Києві, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 23 червня?

У четвер, 23 червня, грози та дощі підуть із західних областей. У решті регіонів можливі опади. Також прогнозується сильний штормовий вітер.

Нічна температура по всій країні коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла, а ось вдень температура почне підвищуватись, очікується від 22 до 25 градусів зі знаком плюс. На Закарпатті та у Запоріжжі прогріється до 28-30 градусів.

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У Києві 23 червня очікується гроза та сильний вітер. Вночі 12-14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 22-24 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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