Ситуація критична: окупанти на Луганщині наступають на всіх напрямках

Деякі міста загарбники намагаються стерти з лиця землі

Окупанти намагаються знищити Луганську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у Луганській області наступають на всіх напрямках. Ситуація близька до критичної.

Про це ведучим "Україна 24" в ефірі проєкту FREEДОМ на каналі UA сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Ситуація дуже важка і вона, на жаль, погіршується, і причому погіршується буквально з кожним днем і навіть з кожними гадинами. Обстріли збільшуються все більше і більше. Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю, тому що місто бомблять авіацією, скидають авіабомби. Розстрілюють з системи ракетного залпового вогню, артилерії, мінометів, з танків. Вони просто стирають Сєвєродонецьк з лиця землі. Намагаються постійно атакувати у різних напрямках, намагаються прорвати лінію оборони Сєвєродонецька. Гірська громада, де Золоте, Катеринівка, — намагаються прорватися там. З боку Попасної, Комишувахи, з Білогорівки теж", — сказав Гайдай.

Він зазначив, що окупанти повномасштабно наступають у всіх напрямках у Луганській області. Крім того, на Донеччині теж ситуація дуже складна.

"Траса Лисичанськ-Бахмут повністю прострілюється. Їхати нею вже вкрай небезпечно, на неї вже виходять ДРГ, групи ворожі. Ситуація на грані критичної", — зазначив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, що Гайдай раніше закликав усіх евакуюватися з області через масові обстріли окупантів.

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Війська РФ захопили місто на Донбасі

Російські окупанти захопили СвітлодарськДонецької область. Вулицями міста вже ходять озброєні військові РФ.

За словами голови ВДА Сергія Гошко, вулицями вже ходять озброєні окупанти, які перевіряють документи у місцевих мешканців. Жителі пишуть, що загарбники увійшли до міста вранці 24 травня з 8 до 9 ранку.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", — зазначив Гошко.

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