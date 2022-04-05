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Звірства окупантів у Макарові та Бородянці можуть бути ще гіршими, ніж у Бучі – Арестович

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 10:15
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Жорстокість окупантів є системною державною політикою РФ щодо України, зазначив радник голови ОПУ
Арестович розповів про звірства окупантів не лише у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Арестович розповів про звірства окупантів не лише у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що злочини російських окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі – "це далеко не все".

Про це він сказав у інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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"Вже є свідчення з Макарова та Бородянки, що там гірше, ніж у Бучі, Гостомелі. А є ще десятки населених пунктів, які були ізольовані і де справи набагато гірші, ніж у Бородянці та Макарові. Про це кажуть свідки, які встигли там побувати: військові та розвідники. Їм зараз не до фіксації злочинів, вони воюють з ворогом. Але кажуть, що після побаченого "Буча відпочиває"", – зазначив Арестович.

Він також наголосив, що президент РФ військовий злочинець.

"Путін — військовий злочинець, у Росії режим військових злочинців. І якщо раніше лунали чутки, що з Путіним можна налагодити відносини, то зараз ні про яку нормалізацію не може бути й мови", – сказав радник голови ОП.

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Звірства російських окупантів під Києвом

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