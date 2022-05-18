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Союзник Росії допоможе Україні відновити зруйновані будинки

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 травня, 17:53
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Сербія пообіцяла допомогти Україні після війни
Сербія братиме участь у відновленні міст в Україні
Сербія братиме участь у відновленні міст в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Сербії Олександр Вучич прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача та пообіцяв, що його країна допоможе Україні після війни у відновленні міст.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTS.

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"Сербія братиме участь у відновленні міст в Україні. Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю у різних сферах, що становлять взаємний інтерес, сказав Вучич і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, щойно ситуація дозволить", – йдеться у повідомленні.

За його словами, Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав, як один з основних принципів міжнародного права, що міститься у статуті ООН, і що у цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України.

Також він поінформував про те, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу згідно з правилами Європейського Союзу.

Як відновлюватимуть Україну

Захід пообіцяв допомогти Україні відновити інфраструктуру та економіку відразу після війни. Але особливої конкретики з цього приводу не було. США пообіцяли пакет екстреної допомоги на 12 млрд доларів, але цих грошей вистачить хіба що на потреби.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, як держава планує відновлювати українські міста та коли це станеться. За його словами, поки що відновлення проходить оперативно і переважно критичної інфраструктури. Адже війна та бойові дії продовжуються, і все може бути зруйновано повторно. Тому поки що великих проєктів відновлення не розпочинають.

До того ж для переселенців збудують цілий мікрорайон.

Крім того, у найближчі два-три роки заморожені активи Центробанку Росії можуть використовуватися для виплати компенсацій Україні за шкоду, завдану вторгненням агресора на наші землі.

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