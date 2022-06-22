Речник МЗС розповів про хід перемовин щодо вивезення українського зерна

Україна привітала зусилля Генерального секретаря ООН задля розв'язання питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.
Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".
Що відбувається
За його словами, нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами.
"Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участюУкраїни, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки", – заявив Ніколенко.
Путін звинувачує Захід
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія "не перешкоджає" вивезенню українського зерна. Проте Україна, на його думку, має розмінувати порти в Чорному морі.
Серед іншого, президент РФ, як і завжди, почав звинувачувати країни Заходу – цього разу у спекуляції щодо постачання українського зерна з портів на світові ринки.
Раніше турецька газета Milliyet писала про те, що переговори Росії, України, Туреччини та представників ООН можуть пройти наступного тижня у Стамбулі. Головна тема зустрічі – розв'язання проблеми вивезення зерна з України.
Також сайт "Сьогодні" писав, що у червні Україна змогла частково прорвати зернову блокаду та довезти першу партію кукурудзи морським шляхом до Іспанії. А також писав, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях – з Маріуполя кораблями вивозять крадене зерно і метал.