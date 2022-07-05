Спікер Ради пояснив, як випалюватимуть корупцію в новій Україні

Руслан Стефанчук зазначив, що влада вже налагодила роботу антикорупційних органів

Руслан Стефанчук запевнив, що Рада ухвалить будь-які необхідні закони для боротьби з корупцією / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав першочергові кроки української влади для перемоги над корупцією.

На своїй сторінці у Facebook Стефанчук зазначив, що найчастіше чує від міжнародних партнерів України та журналістів запитання, як країна боротиметеся з корупцією?

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За його словами, перше й головне – довіра:

"Хочу запевнити всіх: наші відносини з європейськими партнерами будуть чесними та транспарентними. Інакше ми ніколи не відбудуємо нашу країну".

Стефанчук також запевнив, що влада вже створила необхідну інфраструктуру, яка покликана побороти корупцію:

- запустили антикорупційний суд; - налагодили роботу НАБУ та НАЗК; - зняли недоторканність з народних депутатів України; - ухвалили Закон про деолігархізацію.

"Ці рішення – прояв політичної волі. І повірте, якщо нам потрібно буде ухвалити ще десятки законів, ми це зробимо. І суспільство нас підтримає", – переконаний він.

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ЄС закликав Україну посилити САП та НАБУ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що Україна, перш ніж вступити до ЄС, має викорінити корупцію в країні.

"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили приголомшливу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби та потрібні люди на керівних посадах. Найімовірніше, мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України", – сказала вона.

Глава Єврокомісії, говорячи про реформу Конституційного суду, нагадала про необхідність ухвалити законодавство про процедури відбору суддів, зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також ухвалити закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність до чинних стандартів ЄС.