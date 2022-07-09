Спікер Ради оголосив, що чекає на нардепів, які поїхали за кордон

У Верховній Раді хочуть з'ясувати, з якої причини низка депутатів українського парламенту знаходиться за кордоном . Для цього буде створено відповідну Тимчасову слідчу комісію (ТСК).
Про намір створити таку комісію заявив речник ВР Руслан Стефанчук, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
Що відомо
"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього – і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", – заявив Руслан Стефанчук.
Заробітна плата таким парламентаріям не нараховується, оскільки вони не працюють у сесійній залі, не засідають у комітетах – не виконують своїх функцій як народні депутати. Це стосується їх помічників нардепів, якщо вони знаходяться за кордоном.
"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", – додав Стефанчук.
Обстановка
- 9 липня на засіданні ВР відкликала позафракційного нардепута Олексія Ковальова з посади члена Комітету з питань фінансів , податкової та митної політики. Ковальов перейшов на бік окупантів і прислуговує їм у Херсонській області.
- Верховна Рада України 8 липня достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського, який сам про це попросив.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає заборону виїжджати з країни українцям, які мають доступ до державної таємниці.