Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Стало відоме точне місце затоплення крейсера "Москва" (фото)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 14:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомості отримані не лише завдяки даним із супутника
Космічний радар дає змогу розглянути силует крейсера "Москва".
Космічний радар дає змогу розглянути силует крейсера "Москва". / Фото: Колаж: Сьогодні

За допомогою супутникового радара було виявлено точне місце затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії "Москва".

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Реклама

Всі деталі

"За ексклюзивною інформацією нашого джерела, на знімку, зробленому радарним супутником однієї з країн НАТО, ви бачите реальне місце, де спочиває об'єкт культурної спадщини України, свідчення перемог наших інженерів та військових – крейсер "Москва", – написав Геращенко.

За його словами, точне місце було виявлено за допомогою супутникового радара на основі аналізу забруднення моря поверхнево-активними речовинами – паливом та оліями, якими вкрита поверхня моря над місцем затоплення.

Як зазначається, космічний радар дозволяє навіть розглянути силует крейсера "Москва", що перебуває на глибині 40-45 метрів під водою.

"Після нашої перемоги ця точка стане місцем паломництва дайверів із усього світу", – сказав радник міністра внутрішніх справ.

Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
Фото – t.me/Pravda_Gerashchenko.
1/6

Реклама

Відповідь із Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили "Сьогодні", що відомі координати місця, де затонув крейсер "Москва".

"Він розташований за 80 км від українського берега. Відомості отримані не лише завдяки даним із супутника – є й інші канали інформації. Як відомо, корабель став об'єктом культурної спадщини України", – повідомили там.

Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти та більше жодної інформації не дають.

Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти – Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.

Реклама

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто із членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули. Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 осіб та вони перебувають у шпиталі.

Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39701.54

Binance Coin (BNB)

403.04

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.41

Theta (THETA)

3.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.83

Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти