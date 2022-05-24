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Старт онлайн-продажу марок з "російським кораблем", акція проти енергетичного бізнесу, який працює з РФ — ці та інші події 24 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 травня, 06:00
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Нову марку з "російським кораблем" можна буде придбати в інтернеті, а у Давосі відбудеться акція проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати з Росією
Важливі події 24 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 24 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 24 травня, в Україні можна буде придбати нову марку з "російським кораблем" через інтернет. Крім того, сьогодні у Давосі відбудеться акція проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати з РФ.

Нову марку з "російським кораблем" можна буде придбати в інтернеті

На 24 травня заплановано старт онлайн-продажу другої марки з "російським воєнним кораблем" на українських інтернет-майданчиках. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Він зазначив, що до кінця тижня також буде запущено продаж на міжнародних майданчиках, щоб "наша діаспора змогла купити, а ворогу було трохи складніше атакувати наші українські сторінки".

"Перемогли з кораблем, переможемо і ботів, саме тому буде не один, а до 6 майданчиків, це як 6 кораблів, їх важче атакувати, тому від сьогодні (23 травня — ред.) вона буде продаватися у відділеннях, а завтра онлайн", — сказав Смілянський.

Він додав, що додаткові партії також будуть друкуватися та продаватися, і порадив українцям слідкувати за каналами "Укрпошти", де можна буде ознайомитися з новою інформацією.

У Давосі відбудеться акція проти енергетичного бізнесу, який продовжує працювати з РФ

На Всесвітньому економічному форумі українці будуть закликати світ припинити інвестувати у вбивства їхніх родин.

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"Три місяці повномасштабної війни Росії проти України. Вбито десятки тисяч українців. Загинули сотні дітей. Зруйновані міста. Викрадено тонни зерна, що загрожує голодом всьому світу. Це найжорстокіша та найкривавіша подія 21 століття, у якій винен лише один агресор – Росія. Однак, з 24 лютого, лише за продаж своїх енергоресурсів ця країна отримала понад 63 млрд євро. Кожен цент з цієї суми росіяни використовують для вбивства невинних українців. Невже європейський бізнес готовий стати співучасником терористів?", — йдеться у повідомленні ініціативи "Stop Bloody Energy".

Акція відбудеться 24 травня з 11:00 до 19:00. Місце проведення: Давос, територія біля входу на територію Міжнародного економічного форуму.

Метро у Харкові відновить роботу

Харківський метрополітен має відновити перевезення пасажирів 24 травня. Під час спілкування з харків'янами, що живуть у метро, ​​мер Харкова Ігор Терехов пообіцяв людям, що їх поступово переселять у відносно безпечні райони міста.

"24 числа ми запускатимемо метрополітен, тягти з цим ми більше не можемо... Нам треба запускати метро, ​​щоб запрацювало місто, економіка. Ми поступово, наголошую, поступово! Вас відселятимемо у відносно безпечні для обстрілу райони. Зрозуміло, що це буде більш-менш центральна частина міста, куди сьогодні не добивають (зброя супротивника). Там ми забезпечимо нормальні умови проживання, харчування, медикаменти. Дітям буде школа чи вихователі дитячих садків. У вас будуть нормальні людські умови: гаряча вода, душ... Будемо дбати про вас. Буде набагато кращим", — сказав Терехов.

На Донеччині охочих виїхати зі Слов’янська евакуюють до Дніпра

На Донеччині людей, які хочуть виїхати зі Слов’янська, 24 травня автобусом евакуюють до Дніпра.

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"До уваги охочих виїхати зі Слов'янська! Завтра, 24 травня, від стоянки ЦНАП вирушить евакуаційний автобус на Дніпро. Посадка — за попереднім записом за телефонами гарячої лінії Слов'янської МВА", — йдеться у повідомленні.

У Слов’янській військово-цивільній адміністрації закликали населення, яке ще залишається у місті, не ігнорувати можливістю виїхати у безпечне місце.

"Приймайте рішення та збирайтеся!", — наголосили у військовій адміністрації.

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Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

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