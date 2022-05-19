Дивно поводився: Тізенгаузен помітив ознаки хвороби Путіна

Російський лідер дивно поводився під час саміту ОДКБ

Тізенгаузен розповів, що не так з Путіним/Фото: колаж: "Сьогодні"

Будь-яка інформація про хвороби президента РФ Володимира Путіна може бути ініційована російською стороною, щоб ввести в оману.

Про це розповів експерт з управління репутацією, політтехнолог Борис Тізенгаузен телеведучій каналу "Україна 24" Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Але те, що Путін не здоровий, мені здається вже видно неозброєним оком. Я нещодавно дивився ювілейний саміт ОДКБ, де Путін усіх посадив представників ОДКБ поруч із собою. Він не виглядав, як вождь, як сильний лідер. Він постійно якось облизував губи, дивився вниз. Було зрозуміло, що йому важко витримувати цю формальну історію, коли всі по черзі читали з папірців свою промову про те, як ОДКБ чудово почуватиметься і як вони всі переможуть", — сказав Тізенгаузен.

Він зазначив, що Путін боїться чимось інфікуватись.

"Путін зустрічається з певними лідерами за 10-метровим столом, а з кимось він потискає руку, наприклад, з Лукашенком або ще хтось. Це говорить про те, що він дійсно боїться, як мінімум, якихось інфекцій, боїться заражень, боїться замах через певні якісь речовини. На сьогодні отруйні речовини зробили крок далеко вперед. Досить потиснути руку і через деякий час ти з серцевим нападом можеш померти. І Росія, до речі, в цьому плані просунулася досить далеко. І Росія демонструє ось ці всі свої отруйні речовини періодично. Це у них такий демонстративний акт отруєння за кордоном або на власній території. Тобто Путін, прекрасно розуміючи свої розробки, тримається подалі від тих, хто може потенційно вплинути на його здоров'я", — зазначив Тізенгаузен.

На що хворий Путін?

Видання The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я посадовця не називають.

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На опублікованому записі йдеться, що у Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний і поки він оправлятиметься, давайте припустимо, дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву. Я скажу, що це гірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильно проблеми зі здоров'ям. Ми чудово знаємо, що у нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово", — йдеться на записі.

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