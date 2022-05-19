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Суд над окупантами: загарбники розповіли, як обстрілювали Україну

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Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 22:40
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Двох окупантів судять за порушення законів війни
Окупанти розповіли про обстріли України/Фото: Суспільне, Міноборони РФ. Колаж: "Сьогодні"
Окупанти розповіли про обстріли України/Фото: Суспільне, Міноборони РФ. Колаж: "Сьогодні"

Двох окупантів, які обстрілювали Харківську область, розпочали судити на Полтавщині. Сьогодні там відбулося перше засідання.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Двох російських солдатів звинувачують у тому, що вони завдавали перших ударів по Україні із реактивних систем залпового вогню 24 лютого. Судять за порушення законів війни. Під час першого засідання суду Олександр Іванов та Олександр Бабикін розповіли: 15 лютого їм повідомили про навчання та направили до Курської області. Після – перемістили до Бєлгорода. А звідти в ніч із 23 на 24 лютого вони заряджали "Гради", спрямовували їх у бік України та запускали ракети.

"Перший залп ми стріляли, 21 ракета була. Після чого зарядили повністю, весь пакет — 40 штук. Потім другий залп був три ракети. І вже в Україні стріляли залишком 37 ракет", — розповів підсудний Олександр Іванов.

Після перших залпів колона з шести машин пройшла в Україну, і там вже переміщалися по точках. Поки не були розбиті українськими силами ЗСУ. Солдат Бабикін вижив, 10 днів ховався в приміщенні дитячого табору, після – здався. Іванов із екіпажем намагалися піти назад через кордон. Зрештою, здався українським військовим. Окупанти кажуть, що стріляли по заданих координатах і наказ отримували в усній формі.

"Я каюсь у своїх діях, ми стріляли по...нам пізніше сказали, що ми стріляли по житлових будинках, що знищили міст у селищі Козача Лопань, пошкодили школу в селищі Ветеринарне", – розповів підсудний Олександр Бабикін.

Прокуратура просить максимальне покарання для російських солдатів – це від 8 до 12 років за ґратами. З першого дня окупанти сприяли слідству, давали свідчення. Рішення українці чекають вже найближчим часом, адже суд іде за спрощеною процедурою. І, можливо, покарання буде оприлюднено вже на наступному засіданні – 26 травня.

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Ще один суд

Днями під час суду російський окупант Вадим Шишимарін визнав провину у розстрілі мирного мешканця України. На судовому засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Загарбник також заявив, що готовий дати свідчення у справі. Тепер Шишимарину загрожує від десяти років до довічного ув'язнення.

Додамо, що 21-річний Вадим Шишимарін служив у 4-й танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Він був командиром відділення танкової дивізії. Слідство з'ясувало, що 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям велосипед. Пізніше Шишимарина взяли в полон.

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