Суд заборонив партію Вітренко

Восьмий апеляційний суд Львова 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України".

Про це повідомляє " Чесно з посиланням на СБУ.

Проросійський політичний проєкт "Прогресивних соціалістів" незмінно очолює Наталія Вітренко, яку внесено рухом "Чесно" до реєстру держрадників. ПСПУ — єдина партія, яка подавала зустрічний позов та затягувала суд, наголошують активісти.

"Це не вперше, коли партія намагається боротися в судовому порядку. Партія Наталії Вітренко "Прогресивна соціалістична партія України" у 2019 році висувала її у президенти. Але виборці про це так і не дізналися. Вітренко не було як кандидатки у бюлетені. Виявляється, Мін'юст не вносив до реєстру необхідні зміни до статутних документів, хоча партія їх подавала, починаючи з 2015 року. Апеляційний суд зазначив, що Мін'юст мав можливість внести зміни і партія могла б висувати свого кандидата у президенти", – йдеться у повідомленні.