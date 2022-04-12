Тіла встеляють вулиці килимом: мер Маріуполя назвав кількість загиблих мирних жителів

Окупанти звозять тіла городян у холодильники ТЦ і спалюють у мобільних крематоріях

Вадим Бойченко: "У Маріуполі понад 10 тисяч загиблих мирних жителів" Фото: колаж "Сьогодні"

Під час російської облоги Маріуполя загинуло понад 10 тисяч мирних жителів. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко у коментарі для Associated Press.

За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки після тижня атак та поневірянь тіла маріупольців "встеляли вулиці килимом". Вадим Бойченко також звинуватив російських окупантів у тому, що вони протягом кількох тижнів блокували в'їзд у місто конвоїв із гуманітарною допомогою, намагаючись приховати те, що відбувається від зовнішнього світу.

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Мер Маріуполя також додав, що росіяни доставили велику кількість тіл до будівлі одного з торгових центрів, де є складські приміщення та холодильники. Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок.

"Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба і ці тіла спалюють", – розповів Бойченко.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. За даними мерії, окупанти збирають і спалюють тіла вбитих в мобільних крематоріях. Координує роботу цих груп безпосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.

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Також ми інформували, що російська армія завозила до України мобільні крематорії не для спалювання своїх солдатів, як вважалося раніше, а щоб приховати свої військові злочини.