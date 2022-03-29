Мир в Україні – наше головне завдання: Тимошенко про переговори у Туреччині

Українська делегація наполягатиме на тому, щоб наша країна отримала гарантії безпеки. Проте головна мета переговорів делегацій України та РФ, які сьогодні відбуваються у Стамбулі, – мир.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"29.03.2022, переговори України з Росією у Стамбулі. Ми наполягатимемо на міжнародних гарантіях безпеки України. Мир в Україні – наше головне завдання", – написав він.
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Як відомо, від України у переговорах беруть участь:
- міністр оборони Олексій Резніков;
- радник голови ОП Михайло Подоляк;
- голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;
- заступник глави ВП Кирило Тимошенко;
- нардеп Андрій Костін;
- нардеп Рустем Умеров.
Що ще потребує Україна на переговорах?
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі вимоги:
- Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
- Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.
- Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
- Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.