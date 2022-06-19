Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України

Ще два напрями потребують підтримки західних партнерів

Міністр акцентував увагу провідних країн світу на проблемах / Колаж "Сьогодні"

Зараз у тяжкий період боротьби України за свою незалежність та європейські цінності підтримки потребує також наша культура та медіа. Акцент на цьому поставив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який взяв участь у онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури країн G7.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України .

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Що відомо

Під час зустрічі Олександр Ткаченко розповів та показав відео про російські військові злочини в Україні: як Росія вбиває українців, веде агресивну інформаційну війну, вкладаючи у це величезні кошти, і взагалі намагається стерти з землі українську культуру та ідентичність. У цих умовах, зазначив міністр, міжнародні партнери мають надати реальну підтримку українським медіа та працівникам сфери культури.

"Закликав найбільші та найсильніші демократії світу переходити до реальних дій та реальної підтримки, яка буде виражатись саме в грошах, які будуть йти на конкретні потреби в Україну: на підтримку наших медіа, які працюють вже 116 діб цілодобово та без прибутку в Україні та на підтримку сфери культури та її працівників саме в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей та реальна допомога партнерів саме тут – в Україні", – заявив міністр.

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