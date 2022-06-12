Топ-5 "скарбів" російських мародерів: що окупанти накрали в Україні

Міністерство оборони України оприлюднило антирейтинг ТОП-5 речей, які російські військові викрадають в Україні.
П'яте місце серед улюблених речей солдат РФ посідає бойлер. У Мощуні один окупант навіть загинув з ним обійнявшись, повідомили в відомстві.
Четверте місце – шкарпетки, які буряти виносили з кожного будинку в Катюжанці, що на Київщині.
На третьому місці – військове взуття, адже ходити у "лаптях" не дуже зручно.
Друге місце – мармуровий унітаз, який окупанти забрали з садиби Попова, разом із пилками та шуруповертом.
Злочинний рейтинг очолює собача будка, яку помітили на вантажівці з літерою "Z".
"Армія вбивць, ґвалтівників та мародерів відповість за кожен свій злочин!", – підсумували у Міноборони.
Читайте інші новини "Сьогодні":
- Окупанти вийшли на новий рівень мародерства: що стягнули з Маріуполя
- Окупанти вкрали свиню в українському селі, але ЗСУ не дали їм доїхати на обід (фото)
- Дорогоцінності вивозять КамАЗами, дітей крадуть – Гайдай про звірства окупантів у Луганській області
- Жителька Чорнобиля: "А у сусіда друга армія світу відібрала дірявий таз..."
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"