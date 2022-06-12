Топ-5 "скарбів" російських мародерів: що окупанти накрали в Україні

Злочинний рейтинг було опубліковано з нагоди Дня Росії

Окупанти продовжують обкрадати українців та ганьбити свою країну. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України оприлюднило антирейтинг ТОП-5 речей, які російські військові викрадають в Україні.

П'яте місце серед улюблених речей солдат РФ посідає бойлер. У Мощуні один окупант навіть загинув з ним обійнявшись, повідомили в відомстві.

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Четверте місце – шкарпетки, які буряти виносили з кожного будинку в Катюжанці, що на Київщині.

На третьому місці – військове взуття, адже ходити у "лаптях" не дуже зручно.

Друге місце – мармуровий унітаз, який окупанти забрали з садиби Попова, разом із пилками та шуруповертом.

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Злочинний рейтинг очолює собача будка, яку помітили на вантажівці з літерою "Z".

"Армія вбивць, ґвалтівників та мародерів відповість за кожен свій злочин!", – підсумували у Міноборони.

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