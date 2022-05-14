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Третя фаза війни та відступ РФ на Харківщині: головні заяви влади 14 травня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 травня, 15:53
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Про що говорили українські чиновники та військове керівництво
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вже 80 днів протистоїть російському вторгненню. За цей час Росія втратила понад 27 тисяч солдатів, а в Україні вбила 227 дітей. У низці регіонів нашої країни продовжуються обстріли.

Сайт "Сьогодні" зібрав заяви української влади та військового командування за суботу 14 травня.

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Генштаб розкрив плани Росії

Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Основна мета – встановлення повного контролю за територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. На Запорізькому напрямку з метою утримання захопленої території відзначаються підготовчі заходи щодо побудови окупантами багатоешелонованої оборони. На Донецькому та Таврійському напрямах ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Третя фаза війни

Росія розпочала третю фазу війни в Україні та готується до довгострокової битви. Про це заявив радник Міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, першою фазою було завдання захопити Україну за 3-4 дні, другою – оточити наших військових на сході країни.

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За його словами, зараз настала третя фаза війни, коли вони починають готуватись до оборони рубежів, на яких зупинилися.

"Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу… Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів із ними, і Захід спробує нас щось обміняти", — сказав він.

В Україні випустили гральні карти із військовими злочинцями РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські волонтери за підтримки військового керівництва країни випустили дві колоди гральних карт із зображенням російських військових злочинців, політиків та пропагандистів. Зокрема, у колоді є командувач так званої "спецоперації РФ в Україні" генерал Олександр Дворніков.

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Творці надихнулися прикладом США, які у 2002 році випускали подібні карти, щоб військові краще запам'ятовували особи злочинців.

Обстріли в українських регіонах

У Луганській області російські війська зруйнували за добу понад 50 будинків у населених пунктах Горської та Попаснянської громад. У Лисичанську потрапили до будівлі заводу. Про ситуацію у регіоні розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Крім того, у Лисичанську внаслідок артилерійського обстрілу росіян сталася руйнація адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибито скло. На кількох дворах – касетні боєприпаси.

У Харківській області українські війська перейшли у наступ на Ізюмському напрямку, на деяких напрямках окупанти відступають. Про це розповів керівник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що ворог продовжує обстрілювати звільнені населені пункти, причому намагаються потрапити до цивільних автомобілів та автобусів.

Також Синегубов розповів, що у Харківській області ворог, відступаючи, замінував двори, дитячі садки, лісосмуги та дороги.

"Починається ретельна робота з розмінування. Вона потребує певного часу. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", — звернувся він до мешканців Харківської області.

В Україні через війну загинуло 227 дітей

З початку воєнного вторгнення в Україну вже минуло 80 днів. За цей період не лише загинуло багато українців, а й війна забрала життя і найменших жителів нашої країни – дітей. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 14 травня від російської агресії в Україні постраждали 647 дітей, 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення. Кілька днів тому у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого було тяжко поранено під час обстрілу м. Попасна Луганської області.

Втрати ворога

З початку вторгнення Росії до України армія РФ втратила близько 27 200 солдатів , а також 1218 танків. З 24 лютого по 13 травня російські військові в бою з ЗСУ втратили 2934 бойові броньовані машини. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 14.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1218 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од.,
  • артилерійських систем – 551 (+9) од.,
  • РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
  • коштів ППО – 88 (+0) од.,
  • літаків – 200 (+0) од.,
  • вертольотів – 163 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6),
  • крилатих ракет 95 (+0),
  • кораблів/катерів ‒13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.,
  • спеціальної техніки – 42 (+1).

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 27200
Особовий склад
2
Літаки 200
Літаки
3
Гелікоптери 163
Гелікоптери
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артилерія 551
Артилерія
7
Засоби ППО 88
Засоби ППО
8
РСЗВ 195
РСЗВ
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2059
Транспорт
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Важко поранений, продовжував бій… Лещишин Богдан - підполковник 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Боронив Київ, ефективно командуючи бронегрупою бригади у боях під Гостомелем та Вишгородом. Дістав осколкове поранення стегна, акубаротравму, але відмовився від евакуації та продовжував керувати підрозділом буквально до останньої краплі крові… Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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