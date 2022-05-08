Трюдо почав візит в Україну з поїздки до Ірпеня (фото)

Прем'єр-міністр Канади на власні очі побачив вщент зруйновані російськими окупантами будинки українців

Джастін Трюдо відвідав Ірпінь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України. Він почав візит із поїздки до Ірпеня, який вже більше як місяць звільнений від російських загарбників. Трюдо був шокований спаленими та зруйнованими будинками цивільних українців поблизу Києва.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

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Він розповів, що мав честь говорити із Трюдо, який приїхав до міста, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з Ірпенем російські окупанти.

"І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє", – повідомив Маркушин.

Мер Ірпеня подякував Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні.

"Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", – зазначив Маркушин.

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Джастін Трюдо в Ірпені. Фото: Олександр Маркушин

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