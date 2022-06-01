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У Байдена зробили заяву про нову зброю для України: це саме те, що треба

Павло Заяць Павло Заяць
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1 червня, 18:37
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США сподіваються, що Україна не буде використовувати РСЗВ для ударів вглиб Росії
Адміністрація Байдена дасть Україні РСЗВ HIMARS
Адміністрація Байдена дасть Україні РСЗВ HIMARS / Фото: Колаж: Сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS з радіусом дії до 80 км саме тією допомогою, яка сьогодні потрібна Україні на новому етапі війни.

Про це розповів CNN заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер, коментуючи прохання України надати РСЗВ з дальністю до 300 км.

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"Ми намагалися донести до українців саме те, що, на нашу думку, потрібно, щоб вони змогли відбити цей російський напад на їхню країну. Це спрацювало на перших порах, українці змогли виграти битву за Київ і відігнати росіян від їх столиці, тепер конфлікт перейшов у іншу фазу на півдні та сході країни", – сказав Файнер.

За його словами, нова зброя дасть нові можливості Україні завдавати точних ударів по російських цілях на полі бою.

"Ми вважаємо, що це задовольняє їхні потреби", – сказав Файнер.

Радник Білого дому нагадав, що США попросили Україну не використовувати ці системи для ударів вглиб Росії, а лише захищати українську територію.

Файнер також відреагував на заяву Росії про те, що дії США "підливають масла у вогонь".

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"Росія накликала це на себе, розпочавши вторгнення в суверенну країну зі своєї території. Тому ми дуже чітко та прозоро сказали, що ми збираємося робити. Поки що це було ефективним для українців, і ми будемо продовжувати", – заявив він.

Як повідомляє CNN, адміністрація Байдена відправить Україні РСЗВ HIMARS американського виробництва. HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів. Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україні до цього часу.

Жданов розповів, як РСЗВ змінять хід війни

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські РСЗВ допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту.

"Це буде або MLRS M270, або HIMARS M142. Ці системи мають дальність стрільби близько 120 км. Якщо нам дадуть до них оперативно-тактичну ракету – вона туди теж підходить, це універсальні пускові установки, – тоді дальність може бути до 300 км. Висока точність і дальність стрільби допомагатиме нам в глибині окупованих противником територій завдавати вогневих ударів по скупченнях військ, по матеріальних запасах, запасах боєприпасів. Це дає величезну перевагу щодо ведення вогню", – сказав Жданов.

Експерт додав, що у Мережі фігурувала цифра 20-30 пускових установок, але для того, щоб кардинально змінити хід війни, Україні необхідно 300-350.

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"Наразі, навіть якщо їх отримуємо в кількості 20-30, це дає нам перевагу на одному напрямку. Генштаб визначатиметься, що важливіше. А коли ми їх отримаємо у більш масовій кількості за лендлізом, це дасть нам змогу змінити баланс сил на нашу користь", – підсумував Жданов.

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