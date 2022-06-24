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У екснардепа знайшли на горищі тисячі артефактів з кримських музеїв (фото, відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 червня, 12:53
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Історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя
Валерий Горбатов присвоил себе коллекцию древних сокровищ
Валерий Горбатов присвоил себе коллекцию древних сокровищ / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній народний депутат України Валерій Горбатов, який на початку двохтисячних очолював Раду Міністрів АР Крим, надав культурну спадщину України. Про це повідомляє "Українська правда".

Усі цінні речі було знайдено у підозрюваного на горищі та електрощитовій у будинку в Києві. Це понад 6 тисяч артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

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Було виявлено

  • скіфські мечі Акінак,
  • списи,
  • сокири,
  • стріли,
  • монети,
  • кольчуга 12 століття,
  • шоломи епохи еллінізму і посуд Трипільської культури.

Генпрокурор на своїй сторінці Facebook повідомила, що вартість вилученого оцінюється у кілька мільйонів доларів.

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Колекцію планують передати до музейного фонду України.

Цю найбільшу кількість експонатів в історії повернуто у власність держави, а деякі речі не мають аналогів у музеях України та світу.

Правоохоронці зазначили, що екснардеп втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

Також зазначається, що ГБР викрило колишнього народного депутата на фінансуванні ДНР. Відомо і про тісний зв'язок Горбатова з так званим "головою" Криму Сергієм Аксьоновим – вони мають спільний бізнес. Ба більше, дружина Аксьонова дала доручення Горбатову на використання її майна.

Загарбники грабують музеї

Спрямована Росією "група фахівців" контрабандою цінних історичних артефактів з тимчасово захоплених територій України до РФ. Значною мірою слід крадіжок зосереджений дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин, йдеться в публікації.

Стало відомо про те, що російська армія вкрала скіфське золото, що зберігалося у Мелітопольському краєзнавчому музеї.

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