У нас є краща ідея: Подоляк жорстко відповів The Economist на ідею домовитися з РФ щодо портів

Радник голови ОП проти того, щоб торгуватися з РФ

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Світу загрожує голод через війну в Україні. Щоб цьому запобігти, Україні треба надати озброєння для того, щоб деблокувати шляхи поставок. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", — пише він.

Подоляк відкидає ідею шукати домовленостей з Росією.

"Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", — заявив він.

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