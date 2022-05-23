У Порошенка відреагували на свідчення Медведчука: заява

У "Європейській солідарності" виступили на підтримку лідера партії

"Європейська солідарність" відреагувала на свідчення Медведчука проти Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні

У партії "Європейська солідарність" закликають не ставитись з довірою до показань нардепа Віктора Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, яку очолювана Порошенком політсила оприлюднила на своєму сайті.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" що завгодно про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" свідчення проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти "Оплатою" за ці "показання" було переведення у кращі умови утримання та обіцянки обміну", – йдеться у заяві партії.

У партії зазначили, що з 24 лютого дотримуються принципів внутрішньополітичної єдності, і додали, що сьогодні влада та опозиція мають "спільно працювати на перемогу".

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У "Європейській солідарності" також наголосили, що "ворог не Порошенко, ворог – Путін", і заявили про "спроби розпалити в Україні внутрішній конфлікт", які грають на руку Москві.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення із закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

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Ексклюзивні подробиці справи від СБУ

Додаткові подробиці розповів голова СБУ Іван Баканов ведучим Віталію Прудіусу та Вікторії Малосвітній в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

Він відповів на запитання, що цікаве розповідає Медведчук слідству.

"Медведчук підтверджує ті докази, які зібрала СБУ, версії, які озвучувала СБУ, на підставі яких вручалася підозра як Медведчуку, так і Порошенко. А саме — у державній зраді та фінансуванні тероризму. Здебільшого йшлося про постачання вугілля з окупованих територій, це за фактом фінансування тероризму. Друга частина – про присвоєння частини нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". Тут, на нашу думку, Медведчук дав дуже важливі відомості, сказав багато цікавого, особливо про роль колишнього президента Петра Порошенка", – сказав Баканов.