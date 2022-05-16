У Росії не вистачає сил воювати з Україною: головні заяви влади за 16 травня

Армія РФ не змогла захопити великі українські міста

У армії РФ не вистачає сил для повноцінних бойових дій в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 82 день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступ у Східної операційної зони, але зазнають втрат. Тим часом, президент Зеленський продовжує вести дипломатичну роботу задля зміцнення санкцій проти Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 16 травня.

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Президент України підбив підсумки 81-ої доби війни проти Росії

У ніч проти 16 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і повідомив, що цього тижня буде багато міжнародної активності, в якій він братиме участь.

"Ключова – це зброя та фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й починати відновлення зруйнованого Росією", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна продовжує працювати над посиленням санкцій проти Росії.

"Потрібно, щоб партнери щотижня приймали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти повинні відчувати підвищення ціни війни для них, відчувати постійно. Зараз першочергове – це нафтове ембарго. Хоч би як у Москві намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І цього не змінити", – наголосив президент.

Зеленський розповів, що продовжить звертатись до парламентів європейських держав – партнерів України.

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"Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а потім – вступ до Євросоюзу за прискореною процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії. Саме для цього найближчим часом час я звертатимуся до парламенту Люксембургу", – сказав він, додавши, що планує виступити також у парламентах країн Африки та Азії.

Німеччина має намір відмовитися від імпорту російської нафти

Німеччина має намір відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі .

За його словами, зараз у ФРН триває процес переговорів з альтернативними постачальниками. Крапка у цьому питанні має бути поставлена до кінця поточного року.

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"Нагадаю, що нафтове ембарго дуже важливим і Україна закликає ЄС включити його до шостого пакету санкцій. У Дорожній карті енергетичних санкцій група Макфола-Єрмака запропонувала нашим союзникам шляхи введення цих обмежень", – написав він.

Росія не вистачає сил воювати з Україною

В армії Росії не вистачає сил для повноцінних бойових дій в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Спочатку Кремль марив захопленням Києва, потім – Харкова та Одеси, згодом – хоча б ОРДЛО. Тепер російські війська зосереджуються на Луганщині – на інші напрямки не вистачає сил. Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі – жорстко зустрічаємо московські фантазії з реальністю", – написав він.

ВСУ знову вдарили по окупантах у Чорнобаївці

ВСУ знову вдарили за росіянами в районі Чорнобаївки Херсонської області, втрати ворога уточнюються. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 травня.

Зазначається, що противник не припиняє наступ у Східній операційній зоні. Основні зусилля росіяни зосередили у Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від Харкова та запобігти їх виходу до кордону. Ворог веде підготовку наступу силами у Ізюма.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку кордону України з РФ. На Слов'янському напрямі активних бойових дій супротивник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

"Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгенько, Руські Тишки, Тернова і Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10". На Донецькому напрямку окупанти робили обстріли з усього спектру наявного, особового складу та руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ", – йдеться у повідомленні.

Також ворог продовжує наступ у Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках. На Авдіївському напрямку після завданих сил оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції. У Маріуполі противник продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупантів – на блокуванні та поразці наших підрозділів у районі "Азовсталі".

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. ЗСУ вразили 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Втрати російських окупантів становлять 27 700 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 27 700 солдатів та 1228 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

танки – 1228;

артилерійські системи – 577;

РСЗВ – 195;

кошти ППО – 89;

літаки – 200;

вертольоти – 165;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427;

крилаті ракети – 97;

кораблі/катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2101;

бойові броньовані машини – 2974;

спеціальна техніка – 42.

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