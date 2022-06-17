Залужний показав, як воюють у теробороні: від охочих поповнити ряди немає відбою (відео)

У захисників України немає проблем із мотивацією

Валерій Залужний (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як воює 127 бригада ТРО.

Як заявив командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, який захищає Україну в Харківській області, українці легко йдуть на війну та дуже швидко навчаються, оскільки розуміють, що і кого вони захищають.

Реклама

"Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає, а так то вони готові, я точно знаю. У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України", – сказав він.

Грищенко також розповів, що перше, що він зробив, коли Росія напала 24 лютого, – одразу пішов призивати на військову службу.

Зараз у його бригаді служать люди різних професій – від музиканта до айтішника чи бізнесмена – на війні всім є робота. Більшість із них – це харків'яни чи жителі Слобожанщини.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі тероборона збила російський гелікоптер. Російські окупанти зазнають значних втрат.

Також нагадаємо, десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна.