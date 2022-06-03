Арестович розбив вщент казки РФ про їхні втрати

Росія в боях проти України щодня втрачає 250-400 своїх військових на всіх фронтах.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну в ефірі його програми "Фейгін Live".

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За його словами, у перші тижні війни втрати агресора були в рази більші. Тоді, як сказав Арестович, гинули близько тисячі окупантів щодня. За його словами, йдеться лише про загиблих, але також багато окупантів щодня зазнають поранень.

"Добові втрати російських військових на всіх фронтах зараз становлять 250-400 осіб убитими, залежно від розмаху. Тому це всі казки, що не зазнають втрат. Справді, це не такі втрати, як були у перші півтора місяці так званої "спецоперації", коли гинули до тисячі росіян на день. Але 250, навіть у середньому 300-350 людей вони втрачають точно. І плюс ще поранені", – зазначив представник ОП.