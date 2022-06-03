Арестович розбив вщент казки РФ про їхні втрати

Росія в боях проти України щодня втрачає 250-400 своїх військових на всіх фронтах.
Росія в боях проти України щодня втрачає 250-400 своїх військових на всіх фронтах.
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Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.Історія героя
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"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"