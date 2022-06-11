Удар окупантів? Донецька область залишилася без світла

Мер Краматорська розповів про ситуацію

Мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив про відсутність живлення. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вся Донецька область залишилася без світла – ремонтні бригади вже виїхали на підстанцію, щоб зрозуміти, що сталося.

Про це повідомив у Facebook мер Краматорська Олександр Гончаренко.

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"Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини", – написав він.

Обстріли окупантів

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що енергетики відремонтували мережі та повернули світло у 13 населених пунктах Донеччини в зоні бойових дій, що постраждали через ворожі обстріли 9 червня.

Як зазначалося, завдяки зусиллям ЗСУ, енергетики змогли оперативно, менше ніж за добу, відремонтувати лінії електропостачання і повернули світло в 11 населених пунктів на Торецькому і Мар’їнському напрямках.

Станом на 10 червня без світла через бойові дії залишалися 325 населених пунктів Донецької області.