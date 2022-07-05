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Удар по Дніпропетровщині. ППО України влаштувала полювання на ракети ворога

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 липня, 07:35
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Окупанти випустили сім ракет по регіону
Ворог обстріляв Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"
Ворог обстріляв Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти рано-вранці 5 липня випустили по Дніпропетровській області сім ракет. Шість із них успішно збили українські сили ППО. "Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Telegram .

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Всі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, на цю мить рятувальники вже вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.

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Раніше ми повідомляли, що окупанти кілька годин обстрілювали Дніпропетровську область із "Градів".

Також нагадаємо, 19 червня ворог завдав трьох ракетних ударів Новомосковським районом і потрапив у нафтобазу.

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