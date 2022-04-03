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Україна домовилася про гумкоридори з Маріуполя та Луганської області: маршрути на 3 квітня

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 10:47
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Сьогодні планується евакуація з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області
Ірина Верещук назвала маршрути, якими евакуюватимуть людей
Ірина Верещук назвала маршрути, якими евакуюватимуть людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Робота з евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя триває. Наразі під Бердянськом знаходяться 17 автобусів. Якщо автобуси не пропустять у місто, то людям варто вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони їх чекатимуть. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

Про це у своєму ранковому зверненні повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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"Ми продовжуємо роботу з евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз під Бердянськом знаходяться 17 автобусів. 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ. Якщо автобуси не пропустять у місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть", – розповіла Верещук.

7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

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"На сьогодні ми також плануємо евакуацію людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. Щоб розпочати, чекаємо на припинення вогню з боку окупаційних військ", - сказала Верещук.

Чергові воєнні злочини РФ

Також Верещук розповіла, що 2 квітня після звільнення території Київської області від окупантів стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко. Її було вбито в полоні російськими військовими.

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"Це є воєнним злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права", – сказала Верещук.

У полоні окупантів досі перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

"Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, Міжнародний комітет Червоного хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від Російської Федерації надати інформацію про місце перебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров’я. Також ми ведемо перемовини для звільнення усіх цивільних у рамках обміну військовополоненими", – сказала Верещук.

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