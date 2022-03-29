Україна готова обговорювати з Росією окупацію Криму 15 років

Подоляк розповів, як Україна пропонує вирішувати питання анексованого півострова

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Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Про це повідомив на брифінгу після переговорів сторін у Стамбулі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо таких питань, як Крим, це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати пропозицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя окремо", – сказав він.

Україна пропонує окремим пунктом російській стороні, що протягом цього часу, доки триватимуть переговори, сторони не будуть використовувати військові чи збройні сили для вирішення питання Криму, зазначив Подоляк.

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Переговори України з РФ у Стамбулі

Переговори української та російської делегацій відбулися в Туреччині 29 березня, вони тривали близько трьох годин.

Як розповів Михайло Подоляк, Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина тощо) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій.

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У Міноборони Росії вже заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках.

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