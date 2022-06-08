Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України ⚽ Ірландія-Україна: онлайн 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Україна та РФ провели новий обмін тілами загиблих військових: серед них захисники "Азовсталі"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 16:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всього було передано 50 загиблих військовослужбовців
Росія передала Україні тіла загиблих на "Азовсталі"
Росія передала Україні тіла загиблих на "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів є захисники "Азовсталі".

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Реклама

З 50 українських захисників 37 – героїчні оборонці "Азовсталі". Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Організацією обміну займається Мінреінтеграції, ГУР Міноборони, СБУ, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Що відомо про попередній обмін

Як писало агентство Associated Press, Росія розпочала передачу тіл українських військових, які загинули у боях на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі. До Києва вже доправили десятки тіл загиблих.

Реклама

"Десятки загиблих, витягнутих з руїн розбомбленої "Азовсталі", були доставлені до столиці України Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків", – повідомляє видання.

Наразі незрозуміло, скільки тіл може залишатися на території заводу.

Видання писало, що обмін відбувся в четвер на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

Раніше ми повідомляли, що за словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників "Азовсталі".

Реклама

Крім того, дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка Катерина повідомила про умови, в яких утримують полонених захисників Маріуполя. Їй удалося недовго поспілкуватися зі своїм чоловіком.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 8 червня
1
Особовий склад 31500
Особовий склад
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артилерія 703
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.19

TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30683.04

Binance Coin (BNB)

293.63

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.99

Theta (THETA)

1.36

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
1 /2
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти