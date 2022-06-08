Україна та РФ провели новий обмін тілами загиблих військових: серед них захисники "Азовсталі"

Всього було передано 50 загиблих військовослужбовців

Росія передала Україні тіла загиблих на "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів є захисники "Азовсталі".

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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З 50 українських захисників 37 – героїчні оборонці "Азовсталі". Процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

Організацією обміну займається Мінреінтеграції, ГУР Міноборони, СБУ, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Що відомо про попередній обмін

Як писало агентство Associated Press, Росія розпочала передачу тіл українських військових, які загинули у боях на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі. До Києва вже доправили десятки тіл загиблих.

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"Десятки загиблих, витягнутих з руїн розбомбленої "Азовсталі", були доставлені до столиці України Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків", – повідомляє видання.

Наразі незрозуміло, скільки тіл може залишатися на території заводу.

Видання писало, що обмін відбувся в четвер на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

Раніше ми повідомляли, що за словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників "Азовсталі".

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Крім того, дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка Катерина повідомила про умови, в яких утримують полонених захисників Маріуполя. Їй удалося недовго поспілкуватися зі своїм чоловіком.