Україна може приєднатися до НАТО одразу після війни: головні заяви влади за 20 травня

Північноатлантичний альянс є єдиним якорем безпеки в Європі та світі

Україна може вступити до НАТО не в розпал війни, а одразу після її завершення. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 86-й день повномасштабний війни з Росією та третя річниця інавгурації Зеленського. Російські окупанти продовжують атакувати Донбас, Захід збільшує військову допомогу нашій країні заради перемоги над ворогом, після якої Україна може стати членом НАТО.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 20 травня.

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Президент України підбив підсумки 85-тої доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 20 травня і заявив, що мета російських окупантів – вбити якнайбільше українців.

Президент подякував США за схвалення нового пакету підтримки України обсягом 40 мільярдів доларів.

"Сьогодні цей пакет проголосований у Сенаті США. Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи", – наголосив він.

Подякував Зеленський і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро.

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"Також говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт палива. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з "Азовсталі" наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані і, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових", – розповів український лідер.

Крім того, Зеленський доручив міністру освіти підготувати зміни, які дозволяють абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

Війна має завершитися перемогою України

Війна має завершитись перемогою України. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Війна повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України, тобто нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна захищає не лише себе. Україна сьогодні – це Фермопіли Європи", – написав Єрмак.

20 травня – третя річниця з дня інавгурації Зеленського

Сьогодні, 20 травня, – третя річниця з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це нагадав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації", – написав Подоляк.

Україна може приєднатися до НАТО

Україна може приєднатись до НАТО. Це може статися не в розпал війни, але відразу після її закінчення. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтервью RND.

"Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу. І я думаю, що це може статися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", – сказав Мельник.

Андрій Мельник: "Україна приєднається до Альянсу"

Окупанти намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, але зазнали втрат і відступили

Російські окупанти ведуть наступальну операцію на Донбасі в районах населених пунктів Лисичанськ та Сєверодонецьк. Вони намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, однак зазнали втрат і мусили відступити. Крім того, обстрілюються ще десятки населених пунктів у всіх оперативних напрямках. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 20 травня.

Зазначається, що на Сіверському напрямку противник виготовляє інженерне обладнання позицій у районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Здійснив обстріл з артилерії та мінометів населених пунктів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумської області та Грем'яч Чернігівської області. На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Веде посилену повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

"На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії щодо поліпшення тактичного становища. Завдавав вогневої поразки з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації з метою руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні.

Окупанти також обстрілювали Лиманський, Сєверодонецький, Бахмутський, Авдіївський, Курахівський та Запорізький напрямки.

Втрати російських окупантів становлять 28 700 осіб

З початку вторгнення до України російські окупанти вже втратили 28 700 солдатів і 1263 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.05 орієнтовно становили:

особового складу – близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1263 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 3090 (+27) од.;

артилерійських систем – 596 (+1) од.;

РСЗВ – 200 (+1) од.;

засобів ППО – 93 (+0) од.;

літаків – 204 (+1) од.;

вертольотів – 168 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5);

крилатих ракет – 103 (+0) од.;

кораблів/катерів – 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2162 (+5) од.;

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

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