Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Україна може виграти війну до кінця року: головні заяви влади за 7 липня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 14:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перемогою у війні стане вихід України на держкордону початку 2014 року
Україна може завершити війну перемогою Фото: колаж "Сьогодні"
Україна може завершити війну перемогою Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 134-й день повномасштабної війни з Росією. Окупантам не вдалося повністю захопити Луганську область, світ посилює санкції проти Росії, а Україна сподівається перемогти ворога до кінця поточного року.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 7 липня.

Реклама

Президент України підбив підсумки 133-го дня війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни в ніч на 7 липня і повідомив, що армія міжнародного злочинця Володимира Путіна здійснила цинічний та варварський обстріл харківського педагогічного університету. При цьому ЗСУ продовжують наступати на Херсонщині та в Запорізькій області.

" Сьогодні у Харкові російським ракетним ударом було зруйновано педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукову бібліотеку. Це точність до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар найбільше підходить. Тільки ворог цивілізованості та людяності може робити такі речі – бути ракетами по університету, педагогічному університету", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що західна артилерія запрацювала дуже потужно.

"Та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Його точність справді така, як необхідно. Наші захисники завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожної тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість ним поставок. Українські сили просуваються на кількох тактичних напрямках, у тому числі і на півдні – на Херсонщині, у Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – вся суверенна територія України буде українська", – пообіцяв Зеленський.

Реклама

Мета України – антиросійський санкційний зашморг

Санкції проти Росії посилюються. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Вже 55% плану дій групи Макфола-Єрмака виконано. Під санкціями виявився імпорт російського золота, G7 планує обмежити російську нафту, а відключення російських банків від SWIFT триває. Газове ембарго – наступний крок. Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета"
Андрій Єрмак: "Антиросійський санкційний зашморг – ось наша мета"

Україна може виграти війну до кінця року

Україна може виграти війну проти Росії до кінця 2022 року Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов у коментарі для "Апостроф TV".

Реклама

"Нам би дуже хотілося, щоб це сталося, але для цього мають бути певні чинники. Якщо кількість та якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але продовжуватимемо боротьбу за незалежність", – зазначив голова РНБО.

Данилов також наголосив, що перемогою у війні стане вихід України на держкордони початку 2014 року.

Олексій Данилов: "Україна може виграти війну до кінця року"
Олексій Данилов: "Україна може виграти війну до кінця року"

Окупантам не вдалося повністю захопити Луганську область

Російські війська намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області та подолати опір наших бійців, але не все в них виходить. Про це говориться у зведенні Генштабу ЗСУ 7 липня.

"На Слов'янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над Луганською область", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 36 650 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 36 650 солдатів та 1602 танка. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1602 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 3797 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 815 (+3) од.;
  • РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
  • засобів ППО – 107 (+0) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • вертольотів – 187 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3);
  • крилатих ракет – 155 (+2);
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;
  • спеціальної техніки – 66 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Раніше Американський інститут дослідження війни заявив про те, що російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні.

Також секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов розповів про нової тактики окупантів в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 7 липня
1
Особовий склад 36650
Особовий склад
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артилерія 815
Артилерія
5
Засоби ППО 107
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2665
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Вікторія Кравченко - офіцерка ЗСУ, військова психологиня, позивний - Перемога. На бойових позиціях - з 2014-го. Її головна задача - щоб наші воїни завжди були в настрої, швидко адаптовувалися та скидали психологічні тягарі. А ще вона - дружина офіцера, який служить в горячих точках, і любляча мати…
Історія психологічної звитяги
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

29.81

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20485.14

Binance Coin (BNB)

236.97

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.22

Theta (THETA)

1.24

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
50 Cent, 06.07 — 47 років
50 Cent, 06.07 — 47 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Том Хенкс, 09.07 — 66 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Влад Яма, 10.07 — 40 років
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джесіка Сімпсон, 10.07 — 42 роки
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
Джорджо Армані, 11.07 — 88 років
1 /2
Краще, ніж кіно
Обираємо книгу місяця
Читатиму

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти