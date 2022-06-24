Україна офіційно – не прикордоння між орками та ельфами: звернення Зеленського, Стефанчука та Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та речник парламенту Руслан Стефанчук звернулися до українців з нагоди надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС . Про це повідомляє Офіс президента у Telegram-каналі .
Глава держави наголосив, що статус кандидата – це не просто нова сходинка, це – нова вершина. Це новий том історії європейської інтеграції України. Це точка неповернення. Це новий статус та новий імідж.
"Сьогодні визнано: Україна – не міст, не подушка між Заходом та РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС ", – розповів Зеленський.
У свою чергу, спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що статус кандидата в ЄС — це визнання досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства. З його слів, це потужний політичний меседж.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що статус кандидата в ЄС – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким Україна інтегрувалася в економіку ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці та інших ключових галузях.
За його словами – це нові перспективи та нові можливості для України. Це нові інвестиції, проекти, робочі місця та підтримка повоєнного відновлення.
Що цьому передувало
- Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на день раніше низка глав європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
- 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС .
- 23 червня Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів до Європейського Союзу. Євродепутати прийняли відповідну резолюцію . Цього ж дня Країни Європейського Союзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
- Генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк заявила, що до Європейського Союзу Україна вступить , Імовірно, у 2029 році.