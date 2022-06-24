Україна офіційно – не прикордоння між орками та ельфами: звернення Зеленського, Стефанчука та Шмигаля

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу буде новим етапом у розвитку нашої країни

Політики звернулися до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та речник парламенту Руслан Стефанчук звернулися до українців з нагоди надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС . Про це повідомляє Офіс президента у Telegram-каналі .

Глава держави наголосив, що статус кандидата – це не просто нова сходинка, це – нова вершина. Це новий том історії європейської інтеграції України. Це точка неповернення. Це новий статус та новий імідж.

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"Сьогодні визнано: Україна – не міст, не подушка між Заходом та РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС ", – розповів Зеленський.

У свою чергу, спікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що статус кандидата в ЄС — це визнання досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства. З його слів, це потужний політичний меседж.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що статус кандидата в ЄС – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким Україна інтегрувалася в економіку ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці та інших ключових галузях.

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За його словами – це нові перспективи та нові можливості для України. Це нові інвестиції, проекти, робочі місця та підтримка повоєнного відновлення.

Що цьому передувало