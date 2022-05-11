Україна поверне Донбасу право на щасливе життя: головні заяви влади за 11 травня

Колись багатий район, який приймав ЄВРО-2012, перетворився на бандитське Сомалі

Україна звільнить Донбас від окупантів Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 77 день повномасштабної війни з Росією. Окупанти намагаються закріпитися на Криворізькому напрямку, але зазнають втрат, а тим часом США готові виділити Україні 40 мільярдів доларів військової допомоги.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 11 травня.

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Президент України підбив підсумки 76-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 11 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і повідомив, що звернувся до парламентів та народів Словаччини та Мальти.

"У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборонну, санкційну та іншу підтримку. Пояснив наш погляд на те, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від агресивної політики цієї держави. І на українському прикладі, нагадавши історію газової так званої дружби з Росією, показав, яких помилок слід уникнути.Зверненням до мальтійського парламенту нагадав про героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, дуже схожій на нашу сьогоднішню боротьбу у війні за незалежність і свободу проти Росії.Тоді, 80 років тому, від битви за Мальту залежала доля всього протистояння у Середземному морі. Союзники виграли. Фашисти програли", – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів. Політики говорили про посилення України, про якнайшвидше завершення війни та повоєнне відновлення нашої країни.

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"Вдячний їм і за відновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, що підтверджує впевненість Європи у майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці", – наголосив український лідер.

Також Зеленський вшанував пам'ять першого президента України Леоніда Кравчука.

"І трагічна річ, якою сьогодні хочу завершити це звернення. Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною фігурою. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого варта свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги та нашого світу", – підсумував Зеленський.

США підтримали заборону на імпорт нафти з РФ та надання військової допомоги Україні на $40 мільярдів

Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідний законопроект був підтриманий більшістю голосів і найближчим часом має надійти до Сенату.

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"Також проект закону передбачає перегляд ролі Росії у Світовій організації торгівлі та повторне затвердження закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини. Також Палата представників прийняла більшістю голосів пакет екстреної військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів для України", – розповів Єрмак.

Привітання РФ мешканців Донбасу з "днем республіки" нагадує привітання зі зґвалтуванням

Привітання Росією мешканців Донбасу з "днем республіки" нагадує привітання від ґвалтівника з днем ​​зґвалтування. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Немає ніяких "республік", є кримінальні анклави. Колись багатий район, що приймав ЄВРО-2012, перетворився на бандитське Сомалі. Україна поверне Донбасу право на щасливе життя", – написав він.

Загроза нападу Білорусі низька, але ЗСУ готуються до відображення атаки

Незважаючи на стягування білоруських військ до українського кордону, можливість початку наземної операції на нашій території низька. Про це заявив радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

На думку Денисенка, ймовірність того, що Лукашенко дасть вказівку армії Білорусі нападати на Україну, є малоймовірною.

"Зараз білоруські сили проводять навчання. У мережі з'являється чимало фейків про те, що на український кордон білоруси звозять "Смерчі" та інші артилерійські установки. Білорусь має лише один полігон, на якому можна проводити навчання та стрілянини. Він розташований поблизу кордону з Україною", – сказав радник голови МВС.

Водночас Денисенко зазначив, що попри низьку загрозу нападу ЗСУ змушені концентрувати великі сили на кордоні з Білоруссю.

Окупанти намагаються закріпитися на Криворізькому напрямку

Російські окупанти ведуть найактивніші бойові дії на Слобожанському та Донецькому напрямах, намагається закріпитися на Криворізькому напрямку, а у Придністров'ї зберігає повну боєздатність своїх підрозділів. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 травня.

"Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецьку" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відразу обстрілює позиції ЗСУ під Ізюмом, не припиняє штурмові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямах за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

"У місті Маріуполь армія РФ блокує українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків робить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбових ударів", – розповіли у Генштабі.

Обстріл триває на Миколаївському та Криворізькому напрямках. На Бессарабському напрямку ситуація у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".

За минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотири БПЛА типу Орлан-10. Крім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних Сил України було знищено один гелікоптер Мі-24. Авіація повітряних сил на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Втрати російських окупантів становлять 26350 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 26 350 солдатів та 1187 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.05 орієнтовно склали:

танки – 1187 (+17);

артилерійські системи – 528 (+9);

РСЗВ – 185;

кошти ППО – 87;

літаки – 199;

вертольоти – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилаті ракети – 94;

кораблі/катери – 12;

автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);

бойові броньовані машини – 2856 (+48);

спеціальна техніка – 41.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що з початку вторгнення Російської Федерації в Україну господареві Кремля Володимиру Путіну не вдалося досягти жодної з основних цілей, а його військо відстає на два тижні від планів.

Також ми інформували, що президент Росії Володимир Путін на параді у Москві 9 травня не зміг оголосити про велику перемогу в Україні, оскільки армія РФ серйозно недооцінила супротивника.