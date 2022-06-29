Україна повернула додому 95 захисників "Азовсталі" – ГУР

Відбувся найбільший обмін з початку вторгнення РФ до нашої країни

Звільнені з полону 43 військовослужбовці полку "Азов" / Фото: Колаж: Сьогодні

У ході масштабного обміну з полону сьогодні, 29 червня, звільнено 144 захисники України. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це написало в себе на сторінці у Telegram ГУР МО України.

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Деталі

"Зі 144 звільнених – 95 захисників "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов", – йдеться у повідомленні.

Загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

Як зазначається, з них 23 офіцери і 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", – заявили в ГУР.

Також повідомляється, що Координаційний штаб продовжує свою роботу щодо повернення всіх полонених захисників.

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Раніше з російського полону було звільнено 17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів. Обмін провели за формулою 17 на 15. Деякі українські захисники потребують лікування.

Також ми розповідали, що Україна робить все можливе на політичному рівні, аби прискорити визволення українських полонених. Однак це складний процес, яким займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України.