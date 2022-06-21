Загиблі українські герої будуть поховані з усіма військовими почестями

Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна повернула тіла ще 35 загиблих захисників. Про це повідомила прес-служба Головне управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 21 червня.

"Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін тілами загиблих за формулою 35 на 50. Серед них 25 українських захисників Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблі українські герої будуть поховані з усіма військовими почестями.

Реклама

"Процес повернення тіл загиблих українських бійців триває. Він проходить відповідно до норм Женевської конвенції", – додали до ГУР МО.

Раніше обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією пройшов на лінії фронту у Запорізькій області. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів також були захисники "Азовсталі".

Також ми інформували, що за словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників "Азовсталі".