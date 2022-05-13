Україна за місяць досягла результату, якого не могла добитись 30 років: головні заяви влади за 13 травня

Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який раніше вважався неможливим

Понад 1,5 тисячі українських військових уже навчаються застосовувати західну техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 79-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти намагаються захопити Донбас та атакувати Чернігівську область, Україна та Британія обговорили партнерство, тим часом Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із Путіним.

Сайт "Сьогодны" зібрав головні заяви української влади за 13 травня.

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Зеленський готовий до переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це глава Української держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу. Rai 1.

Як зазначив Зеленський, питання двосторонніх переговорів щодня ускладнюється, оскільки на звільнених територіях видно сліди злочинів російських військових. Через це українське суспільство не позитивно ставиться до можливостей діалогу з Росією, проте Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з главою Кремля.

"Я особисто готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", – Заявив Зеленський.

За його словами, у цих переговорах Україна добиватиметься поваги до суверенітету, територіальної цілісності, традицій, мови та ін. Усі ці положення Російська Федерація порушила, вважає Зеленський, тому необхідно відновити.

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"Що означає відновити? Вивести свої війська з нашої землі, деокупувати наші будинки, наші села. Я вже не кажу про те, що треба повернути все награбоване. Для нас цінності – сім'я та живі люди. Тому, нехай підуть, все одно вони будуть за все відповідати", – додав президент.

Зеленський наголосив, що щодо незалежності немає жодних компромісів, але на переговорах буде винесено питання щодо виходу російських військ за території, які вони займали станом до 24 лютого.

Санкції проти Росії мають бути довгостроковими

Економічні санкції проти Росії мають бути довгостроковими. Про це заявив г лава Офісу президента Андрій Єрмак в ході онлайн-зустрічі з впливовими європейськими чиновниками та дипломатами.

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Було б наївно розраховувати, що російське керівництво відмовиться від своїх планів через зниження рівня життя громадян. війни, тому санкції мають бути довгостроковими", – сказав Єрмак.

Росія – країна варварів та мародерів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав Росію "країною варварів та мародерів". Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країною варварів та мародерів. Спочатку – викрадені лізингові літаки, потім – унітази та спідня білизна. Тепер крадіжка українського зерна для продажу до Сирії та Лівану. Як низько впаде Москва? Будуть красти медалі українських ветеранів?" – написав Подоляк.

Кулеба та Трасс обговорили стратегічне партнерство між Україною та Великобританією

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G7 глава МЗС України Дмитро Куліба зустрівся зі своєю британською колегою Елізабет Трасс. Про це чиновник повідомив своїй сторінці у Twitter.

"Зустрілися обговорити стратегічне партнерство між Україною та Великобританією. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, нових санкціях проти Росії та способах притягти Росію до відповідальності за її мерзенні злочини в Україні", – написав він.

Понад 1,5 тисячі українських військових навчаються застосовувати західну техніку

Понад 1,5 тисячі українських військових уже навчаються або найближчими днями почнуть опановувати техніку, яку надали західні партнери. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков на своїй сторінці у Facebook.

"Понад 1,5 тис. українських воїнів уже навчаються або найближчими днями почнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися як інструктори. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій. Поки що важке іноземне озброєння врівноважить сили і забезпечить злам у користь України, мине час. Зараз присутність точкова, це треба розуміти", – написав Рєзніков.

Міністр додав, що протягом місяця Україна пройшла інтеграційний шлях у сфері оборони, який не могла подолати 30 років.

"Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим", – зазначив Резніков.

Окупанти стягують до кордону артилерію для атаки по Чернігівській області

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей. Одночасно окупанти підтримують напруженість у Придністровському регіоні Республіки Молдова та на території Республіки Білорусь. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 травня.

Зазначається, що противник здійснює перекидання до прикордонних районів Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівської області, що розташовані поблизу державного кордону України.

На Донецькому напрямку супротивник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю за населеним пунктом Рубіжне. На Лиманському напрямі підрозділи ворога намагалися закріпитись у районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямі населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Камишеваха, успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар'їнка.

Росія продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполі. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь". З метою встановлення повного контролю над містом та придушення опору українських захисників та захисниць застосовує стратегічну авіацію. З огляду на заходи щодо евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках супротивник вів артилерійські обстріли підрозділів українських військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

Втрати російських окупантів становлять 26 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 26 900 солдат та 1205 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.05 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 26 900 (+250) військових,

танки ‒ 1205 (+10) од.,

бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.,

артилерійські системи – 542 (+8) од.,

РСЗВ – 193 (+2) од.,

засоби ППО – 88 (+1) од.,

літаки – 200 (+1) од.,

гелікоптери – 162 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),

крилаті ракети – 95 (+1),

кораблі/катери – 13 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

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