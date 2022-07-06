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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Українські слідчі оголосили сафарі на гроші Росії та Білорусі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 липня, 18:19
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МВС вилучило техніку країни-окупанта для потреб ЗСУ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вилучає активи громадян країни-окупанта. Подробиці розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24" у рамках єдиного телемарафону.

"Ми використовуємо всі інструменти, які нам дає закон. На сьогодні ми вже змушуємо Росію платити за ті звірства, які вона чинить в Україні, і саме тому ми оголосили справжнє сафарі на російські та білоруські гроші. Наші слідчі вже вилучили легкий вертоліт "Бел"-427", реактивний літак бізнес-класу "Гольфстрім" на суму понад 1,1 млрд гривень. І, звичайно, ми не могли собі дозволити, щоб ці літальні апарати десь просто вкривалися пилом. Тому вони працюють для наших воїнів на нашу перемогу, їх передано Збройним силам України", — сказав він.

За словами заступника міністра, на цьому підтримка ЗСУ не закінчується: слідчі вилучили й вантажівки, й легкові машини, й іншу техніку на загальну суму понад 200 млн гривень, і більшу частину цього також передали військовим.

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"Вже поставлено на фінансовий контроль операції понад 7 тисяч резидентів, які мали господарські відносини з Росією та Білоруссю, та попереджено виведення коштів з України у розмірі близько 200 млрд гривень до цих країн", – додав Єнін.

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Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

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