Українські військові отримали новий ЗРК С-300 від країн-союзників

Комплекс вже виконує бойові завдання

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети. / Фото: Flickr, Колаж: Сьогодні

Українські військові отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.

Про це повідомило в Facebook повітряне командування "Південь".

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В командуванні заявили, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

"Водночас неважливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів або 27 км. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання. Є початок – буде продовження. Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що союзники мають передати Україні наступальну зброю, відкладати це питання не варто.

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