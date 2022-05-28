Українські військові пішли в контратаку на півдні: що відбувається

Ворог зайняв оборону на невигідних для себе рубежах

Російські окупанти зазнають втрат та займають оборону. / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок контрнаступальних дій українських військ на півдні України російським окупантам було завдано суттєвих втрат. Росіянам тепер доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах.

Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Південь".

Реклама

Що відбувається

Водночас загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини.

"Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З відчаю ворог намагається болюче вжалити та знов влучає в житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Також рашисти продовжують блокаду портів України після того, як не отримали позитивну реакцію світу на свою заяву про нібито готовність створення гуманітарних коридорів для виведення цивільних суден. При цьому їх корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів.

Крім цього, командування повідомило про високу ймовірність атак ворогом стратегічною авіацією.

Реклама

Що говорить Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з охорони білорусько-українського кордону, угруповання посилено підрозділами бригад внутрішніх військ МВС Білорусі. Водночас зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

Також до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

Реклама

На Сіверському напрямку для недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки противник утримує війська на ділянці російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях.

"Ворог чотири рази обстрілював із мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубчевська. Крім цього, літак оперативно-тактичної авіації з повітряного простору Курської області завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на території Сумської області", – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку підрозділи окупантів зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ, триває інженерне обладнання позицій у районі західніше населеного пункту Козача Лопань.

Водночас на Слов’янському напрямку угруповання військ противника вживає заходів для поновлення наступу на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів з території РФ у район Куп’янська Харківської області.

Як зазначається, за підтримки артилерії ворог намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. У Генштабі заявили, що основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області.

Крім цього, на Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах у населеному пункті Лиман. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари в районі населеного пункту Діброва.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

"На Бахмутському напрямку загарбники безрезультатно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка", – вказують у Генштабі.

Також на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу і здійснював вогневе ураження наших військ. Водночас на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших. Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони", – заявили в Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти повністю заблокували виїзд із захопленої ними Херсонщини. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які побажали тікати від російського миру.

Читайте також: