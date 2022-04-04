Українські військові захопили російський "Бук" та боєприпаси до нього

На цю знахідку натрапила група СЗГ України разом із бійцями руху опору.

Поряд із занедбаним зенітно-ракетним комплексом була схованка росіян, у якій вони сховали боєприпаси. Колаж "Сьогодні"

Сили спеціальних операцій поблизу одного з населених пунктів виявили російський ЗРК "Бук" та боєприпаси до нього

Про це у Facebook повідомляє командування Сил спецоперацій ЗСУ.

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"На цю знахідку натрапила група СЗГ України разом із бійцями руху опору. Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій у районі одного з населених пунктів воїни виявили російський ЗРК "Бук"", – йдеться у повідомленні.

Поруч із занедбаним зенітно-ракетним комплексом був притулок росіян, у якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження. Зазначається, що воїни СЗГ вдячні росіянам за подарунки та продовжують пошуки, щоб повністю "віддячити" їм за трофеї.

Зеленський розповів, який бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, як виглядає українська перемога.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, З самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна.Моя робота — дати сигнал, щоб люди знали, як діяти. як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.

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