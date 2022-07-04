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Укргідрометцентр анонсував аномальну спеку

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4 липня, 06:22
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Сайт "Сьогодні" розкаже, якою буде погода на території України
Україну атакує спека. Фото: колаж "Сьогодні"
Україну атакує спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на 4 липня. Цього дня на всій території нашої країни буде ясно та безхмарно. Максимальна температура повітря вдень становитиме 34 градуси. Тому, виходячи з дому, не забудьте захопити панаму та пляшку води. Вітер прогнозують південний зі швидкістю 3-8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 4 липня

У західних областях вдень стовпчики термометрів досягнуть 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 28-30. Синоптики обіцяють сонячну погоду.

На півдні денна температура наблизиться до 34-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів.

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У центральних областях у понеділок буде ясно, без опадів, вдень 32-34 градуси.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 32-34 градуси, сонячно, без опадів.

У східних областях 4 липня буде спекотно, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 30-32 градуси.

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У Києві та області без опадів. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура в області вночі 13-18°С, вдень 28-33°С. У Києві вночі 16-18°С, вдень 30-32°С.

Цьго дня в Україні буде дуже спекотно

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також ми писали про те, хто схильний до метеозалежності та чим вона небезпечна.

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