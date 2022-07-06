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Укргідрометцентр попередив про погіршення погоди – яких регіонів торкнеться

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6 липня, 06:21
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Водночас температура повітря вдень буде дуже високою
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на 6 липня. Цього дня у багатьох областях буде сонячно та спекотно. Водночас у західних та північних регіонах прогнозують дощі з грозами. Тому не забудьте взяти з собою парасольку, виходячи з дому. У Києві вдень також обіцяють зливу, але очікується 33-градусна спека.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 6 липня

У західних, вдень та у більшості північних та Вінницькій областях буде помірний, місцями значний дощ, а також гроза.

В окремих районах прогнозують град та шквали вітру до 15-20 м/с. На решті території без опадів.

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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 29-34°С, у західних областях зниження температури до 20-25°С.

У Києві та області попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вночі без опадів, удень помірний, по області місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали вітру до 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура по області вночі 19-24°С, вдень 29-34°С. У Києві вночі близько 20°С, вдень 31-33°С.

Також синоптики попередили про перший рівень небезпеки – жовтий.

Цього дня йтиме дощ у деяких областях

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також ми писали про те, хто схильний до метеозалежності та чим вона небезпечна.

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Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

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