"Укрзалізниця" оновила графік потягів, що запізнюються до 10 години

Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів

Багато потягів курсують із запізненням / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 21:20, 5 травня, затримувалися 15 потягів. Найменший час затримки становив 46 хвилин – потяг №753 Харків – Київ – Львів, а найдовший становив 10 год 53 хвилин – потяг №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Які потяги затримуються:

№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10 год 53 хв);

№120 Львів — Запоріжжя (+10 год 15 хв);

№37 Ужгород — Одеса (+9 год 55 хв);

№45 Ужгород — Лозова (+7 год 46 хв);

№85 Запоріжжя — Львів (+4 год 44 хв);

№60 Чоп — Київ (+4 год 30 хв);

№22 Трускавець — Харків (+4 год 09 хв);

№743 Дарниця — Львів (+2 год 57 хв);

№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2 год 44 хв);

№120 Львів — Запоріжжя (+1 год 46 хв);

№232 Львів — Дніпро (+1 год 40 хв);

№86 Львів — Запоріжжя (+1 год 30 хв);

№42 Львів — Дніпро (+1 год 25 хв);

№706 Перемишль — Київ (+1 год 04 хв);

№753 Харків — Київ — Львів (+46 хв).

Обстріли 4 травня

Увечері 4 травня було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи. У Дніпрі ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Також повідомляється, що на Кіровоградщині ракета вразила інфраструктурний об'єкт за межами міста Кропивницький.

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У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів. Вона впала на поле.

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