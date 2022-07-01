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Збільшення прожиткового мінімуму, вирішення долі українського борщу та інші події 1 липня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 липня, 06:00
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В Україні зросте прожитковий мінімум, а ЮНЕСКО поставить крапку у питанні, чий борщ
Важливі події 1 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 1 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 1 липня, в країні змінюється розмір прожиткового мінімуму, а також мінімальний розмір пенсії за віком. Крім того, сьогодні український борщ може увійти до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони.

В Україні зросте прожитковий мінімум

У липні на українців чекає чимало нововведень, але є одне, яке торкнеться ледь не кожного громадянина, оскільки впливає на безліч видів виплат та грошових допомог.

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Отже, з 1 липня в країні змінюється розмір прожиткового мінімуму і зросте він з 1934 до 2027 гривень (враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність). Для інших категорій сума буде такою:

  • дітей віком до 6 років – 2201 гривня;
  • дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні;
  • працездатних осіб – 2600 гривень;

Розмір прожиткового мінімуму – це не просто показник, а й поштовх до зростання різноманітних виплат. У зв’язку з його збільшенням з липня зросте і мінімальний розмір пенсії за віком.

Тепер пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться до 2027 грн. Максимальна пенсія збільшиться на 930 грн, з 19 340 до 20 270 грн.

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Але і це ще не все, оскільки від прожиткового мінімуму для дітей залежать і аліменти на них. З липня мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме 1100,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років – це 1372,00 грн.

Натомість мінімальний рекомендований розмір аліментів – це прожитковий мінімум, який відповідає віку дитини, отже це 2201 грн для дітей до 6 років і 2744 грн для дітей від 6 до 18.

Окрім цього, від прожиткового мінімуму залежить допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона має бути у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.

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А ось у цій ситуації заплатити доведеться більше. Йдеться про плату за видачу ліцензії, яка становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, а з 1 липня це 2600 грн.

Якби не війна, то мав би зрости і максимальний розмір допомоги по безробіттю, який не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб.

Однак у зв’язку із введенням воєнного стану, максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня цього року. Тому він залишається "замороженим" на рівні 9750 грн.

ЮНЕСКО вирішить долю українського борщу

У п’ятницю, 1 липня, ЮНЕСКО вирішить долю українського борщу. Між Україною та РФ уже кілька років тривають суперечки про те, чия це національна страва.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що сьогоднішнє рішення поставить крапку в цьому питанні та оголосить борщ "нематеріальною культурною спадщиною, яка потребує термінової охорони".

Вона нагадала, що у березні 2021 року Міністерство закордонних справ України внесло на розгляд ЮНЕСКО підготовлене експертами номінаційне досьє щодо українського елементу "Культура приготування Українського Борщу".

Номінація була включена до черги на розгляд 2023 року, проте розпочата Росією війна проти України, за оцінками Організації, створила загрозу цьому об’єкту культурної спадщини. Тож було ухвалено рішення розглянути українську номінацію на включення до іншого переліку – Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

"Це безпрецедентна практика для ЮНЕСКО, коли номінація, яка включена до черги Репрезентативного списку, розглядатиметься у надтерміновому порядку та буде включена до іншого списку організації", — повідомила Джапарова.

"Укрпошта" змінює тарифи

"Укрпошта" з п'ятниці, 1 липня, підвищує вартість доставки посилок. Тарифи вирішили переглянути через збільшення логістичних витрат на доставку.

Так, доставити посилку Україною стане дорожче на 14%, а в межах області – на 13%. Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн, після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн, замість 65 грн.

Послуга "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% для пересилки в межах області та на 16% – у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні обходилася в 39 грн, то з 1 липня вартість буде на рівні 45 грн.

Також на 14% зросте вартість послуги "Документи". При цьому вартість міжнародних відправлень не змінюється.

Білорусь вводить безвіз для громадян Польщі

Білорусь дозволила безвізовий в'їзд громадянам Польщі, який діятиме з 1 липня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно.

"З метою підтримки добросусідських відносин главою держави було ухвалене рішення щодо запровадження тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі", – йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі.

Крім цього, зазначається, що перетинати кордон можна хоч щодня, однак кількість перебування в Білорусі по "безвізу" для громадян Польщі не повинне перевищувати 90 днів. ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію від коронавірусу білоруси не вимагатимуть. А от зареєструватися в органах влади в 10-денний термін – обов'язково.

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