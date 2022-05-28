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Вже 30 000 вбитих росіян! Для Путіна це дрібниці

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28 травня, 16:30
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Оцінювати втрати армії РФ можна у різних масштабах. Але й значимість цих втрат буде відрізнятися
Втрати у Росії не бентежать ні командування армії, ні кремлівського фюрера
Втрати у Росії не бентежать ні командування армії, ні кремлівського фюрера / Фото: Колаж: Сьогодні

Генштаб ЗСУ оновив 28 травня щоденне зведення щодо втрат РФ. Там – "красиве" число вбитих орків – 30 000. Є привід поміркувати, наскільки це багато. І головне, чи зупинять Кремль такі великі втрати.

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Це як 10 стадіонів Москви

Звичайно, 30 000 – це багато. Так, це менше, ніж вміщають Лужники. Однак, це забитий вщент стадіон ЦСКА (нині називається ВЕБ – Арена), третій за величиною у Москві. Аншлаг на концерті у Кобзона, так би мовити.

30000 – це заповнений повністю стадіон ВЕБ – Арена в Москві. До речі, лише раз за всю його історію цей стадіон був справді повний.
30000 – це заповнений повністю стадіон ВЕБ – Арена в Москві. До речі, лише раз за всю його історію цей стадіон був справді повний.

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Або, якщо хочете, 30 000 – це скільки розміститься одразу на 10 московських стадіонах, якщо їх всі забити вщент:

  • Авангард
  • Арена Чертаново
  • Буревестник
  • Красная пресня
  • Крылья советов
  • Металлург
  • Труд
  • Сокол
  • Дружбы народов
  • Измайлово

Причому якщо рахувати точно, то навіть якщо всі сидячі місця на цих 10 стадіонах будуть заповнені, ще близько 500 людей залишаться стояти.

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Абсолютний рекорд у сучасних війнах

30 000 – це також абсолютний рекорд втрат військовослужбовців у сучасних війнах. Сучасні технології, високоточна зброя та ефективна тактика дозволили суттєво знизити втрати під час збройних конфліктів. Йдеться не про цивільних, на жаль. Саме про військовослужбовців.

США втратили під час війни у Сирії, у 2014 – 2018 роки, ймовірно, 24 солдати. Не 24 тисячі. Просто 24. Британія також втратила там 6 військовослужбовців.

Під час війни у Перській затоці проти режиму Саддама Хусейна, США втратили вбитими 296 осіб. Це включаючи знамениту операцію "Буря у пустелі".

Тільки втрати США у В'єтнамі – вищі. Там убитими чи зниклими безвісти американці називають 58,2 тис. чол. Але це за 8 років – 1965 – 1973. При цьому В'єтнам для Америки став психологічною травмою національного масштабу, від якої досі ще не всі оговталися.

За вісім років війни у В'єтнамі США втратили майже 60 тисяч бійців – лише вдвічі більше, ніж Росія в Україні за три місяці вторгнення
За вісім років війни у В'єтнамі США втратили майже 60 тисяч бійців – лише вдвічі більше, ніж Росія в Україні за три місяці вторгнення

Саме "величезні втрати" у В'єтнамі – одна з причин, через які Захід постійно поривається "заспокоїти" Путіна, домовитися з ним. Тобто уникнути нових смертей.

Абсолютний рекорд історії Росії ХХI століття

30 000 убитих – це рекорд і для Росії. У сучасних війнах Росія теж ні з чим подібним не стикалася:

Варто, звичайно, зазначити, що в Чечні воювала ще нереформована армія. А не та чудо-армія, яку Путін зі своєю бандою розхвалювали, починаючи з середини нульових.

Втрати, які зазнала армія РФ в Україні, вже більш ніж у два рази перевищують усе, що Росія витратила за час двох чеченських воєн
Втрати, які зазнала армія РФ в Україні, вже більш ніж у два рази перевищують усе, що Росія витратила за час двох чеченських воєн / Фото: Інтерфакс

Навіть за весь час окупації Афганістану Росія втратила лише 15 тисяч людей. Тобто в Афгані за 10 років війни Кремль призвів до втрат вдвічі менше бійців, ніж в Україні за три місяці. Причому Афган – це як В'єтнам для СРСР. Теж став травмою для цілого покоління.

Все довоєнне угруповання перетворилося на небоєздатне

Є ще цікаві дані. У батальйонно-тактичній групі армії РФ – від 500 до 800 осіб, у середньому – 600.

30 000 убитих – це виходить 50 БТГр. На серпень 2021 року у Росії було 170 БТГр, виходить, втрати вбитими становлять від цієї кількості – 30%.

Насправді, все ще гірше. Якщо брати стандартне співвідношення вбитих і поранених під час військових дій – 1:3 – у сучасній війні, то втрати армії РФ наближаються до 120 тис. осіб, і це схоже на правду.

Найбільших втрат війська РФ отримали в перші тижні після вторгнення в Україну, яку розраховували захопити без значного опору. Але українці здивували весь світ
Найбільших втрат війська РФ отримали в перші тижні після вторгнення в Україну, яку розраховували захопити без значного опору. Але українці здивували весь світ / Фото: Цензор. НЕТ

У російському підручнику з тактики зазначається, що підрозділ, втрати у якому перевищили 40% особового складу, вважається небоєздатним. Отже, майже всі сили, накопичені РФ напередодні 24 лютого, вже є небоєздатними. Ось що таке – втрати 30 000 осіб вбитими.

Чи зупиниться Путін?

Навряд чи на Путіна ці масштабні втрати справляють таке ж гнітюче враження, як на цивілізований світ. Російська армія останнім часом займалася доукомплектуванням підрозділів, що стали небоєздатними. І зараз на Донбасі маємо другий ешелон.

У Росії ще достатньо техніки та гарматного м'яса, щоб продовжувати агресивну війну проти нас. А кремлівська пропаганда постійно згадує Другу світову війну. Це тому, що масштаб втрат у Другій світовій був зовсім іншим.

Тільки при форсуванні Дніпра, у період з 26 вересня по 12 грудня 1943 року, СРСР втратив убитими 173 тисячі людей. При цьому у форсуванні Дніпра брала участь група з трьох фронтів, загалом – 1,3 млн осіб. З урахуванням поранених втрати становили 547 тисяч. Тобто майже половина від усього особового складу трьох фронтів – Степового, Південно-Західного та Південного.

Під час Другої світової, лише на форсуванні Дніпра у 1943 році СРСР втратив убитими та пораненими півмільйона бійців. Що Путіну якісь 30 тисяч?
Під час Другої світової, лише на форсуванні Дніпра у 1943 році СРСР втратив убитими та пораненими півмільйона бійців. Що Путіну якісь 30 тисяч?

Загалом під час Другої світової СРСР втратив 26 млн. осіб, 21,2% усіх чоловіків, якщо рахувати навіть новонароджених та 6% жінок. Найбільше загинуло росіян – понад 5 млн.

За розмовами про подвиг і героїзм народу, Друга світова, яка давно стала міфом не тільки в Росії, а й у нас, приховується один важливий факт. Людей у СРСР ніхто не рахував і не шкодував.

Під час Другої світової втрати серед військовослужбовців радянської армії становили 11,2 млн осіб. Втрати нацистської Німеччини становили вбитими 2,4 млн. На кожного вбитого німця припадало 4 вбиті радянські солдати. Так само на один підбитий німецький танк припадало 4 радянські танки.

На жодному етапі війни – від її початку і до "великої перемоги" – втрати Німеччини не були вищими за радянські. Восени 1944 – один раз за всю війну – Німеччина втратила 517 тис. людей, стільки ж загинуло солдатів СРСР.

Та СРСР ці втрати переварив. Тому Путін сподівається, що Росія перетравить і значно масштабніші втрати в Україні, ніж 30 000 осіб. Він не збирається зупинятися.

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