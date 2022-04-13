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"Вже давно пора!" В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць – список

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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13 квітня, 15:13
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Мер міста опублікував список вулиць та нові назви
В Івано-Франківську вулиці, які названі на честь російських діячів, матимуть Українські назви. Фото: колаж "Сьогодні"
В Івано-Франківську вулиці, які названі на честь російських діячів, матимуть Українські назви. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць, названих на вшанування культурних, політичних та наукових діячів Росії.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

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"Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А може вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята! Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді. Ви здивуєтесь, наскільки багато було в нас таких вуличок та провулків...", – написав він.

Зокрема, перейменували:

  1. Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика
  2. Вулицю Добролюбова на вулицю Героїв Волновахи
  3. Вулицю Достоєвського на вулицю Героїв Чернігова
  4. Вулицю Лермонтова на вулицю Героїв Маріуполя
  5. Вулицю Менделеєва на вулицю Героїв Попасної
  6. Вулицю Некрасова на вулицю Героїв Охтирки
  7. Вулицю Сєченова на вулицю Героїв Миколаєва
  8. Вулицю Ушинського на вулицю Героїв Херсона
  9. Вулицю Чехова на вулицю Героїв Харкова
  10. Вулицю Герцена на вулицю Володимира Малкоша
  11. Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака
  12. Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа
  13. Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької
  14. Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника
  15. Вулицю Огарьова на вулицю Мирослава Лущака
  16. Вулицю Руднєва на вулицю Святослава Пахолківа
  17. Вулицю Пржевальського на вулицю Теофіла Бедріва
  18. Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика
  19. Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги
  20. Вулицю Данилевського на вулицю Степана Бурдина
  21. Вулицю Ковалевської на вулицю Пластову
  22. Вулицю Толстого на вулицю Героїв Києва
  23. Вулицю Глінки на вулицю Олександра Тисовського
  24. Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського
  25. Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука

Крім того, низку вулиць перейменуюти у селах місцевої громади. Наприклад, у Тисменичанах вул. Гагаріна стане вулицею Романа Шухевича, вул. Руднєва – вул. Степана Бандери.

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У Підпечерах вул. Гагаріна перейменують на честь Леоніда Каденюка,вул. Волкова на вул. Зарічанську.

У Радчі вул. Мічуріна стане вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня – Ботанічною.

У Чукалівці вул. 1 Травня отримає нову назву на честь Василя Фучка, 8-го Березня – Михайла Петраша. У Микитинцях вул. Декабристів перейменують на честь Петра Маланюка.

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У Підлужжі вул. Пушкіна стане вул. Андрея Шептицького, вул. Миру – на вул. Мирну. В Узині вулиця Колгоспна отримає нову назву – Добровлянська.

Раніше ми повідомляли, що через російське вторгнення в Україну в Києві хочуть позбутися старих назв станцій, що нагадують про Росію та Білорусь.

Також нагадаємо, українці закликали світ змінити адреси посольств РФ на вулицю України.

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Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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