"Вже давно пора!" В Івано-Франківську перейменували 25 вулиць – список

В Івано-Франківську вирішили перейменувати кілька десятків вулиць, названих на вшанування культурних, політичних та наукових діячів Росії.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.
"Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А може вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята! Саме тому на черговій сесії міської ради вирішили перейменувати ряд вулиць в Івано-Франківській громаді. Ви здивуєтесь, наскільки багато було в нас таких вуличок та провулків...", – написав він.
Далі по темі
Зокрема, перейменували:
- Вулицю Гаркуші на вулицю Михайла Мулика
- Вулицю Добролюбова на вулицю Героїв Волновахи
- Вулицю Достоєвського на вулицю Героїв Чернігова
- Вулицю Лермонтова на вулицю Героїв Маріуполя
- Вулицю Менделеєва на вулицю Героїв Попасної
- Вулицю Некрасова на вулицю Героїв Охтирки
- Вулицю Сєченова на вулицю Героїв Миколаєва
- Вулицю Ушинського на вулицю Героїв Херсона
- Вулицю Чехова на вулицю Героїв Харкова
- Вулицю Герцена на вулицю Володимира Малкоша
- Вулицю Чайковського на вулицю Василя Сліпака
- Вулицю Докучаєва на вулицю Євстахія Джанджаласа
- Вулицю Короленка на вулицю Віри Левицької
- Вулицю Макаренка на вулицю Олекси Гірника
- Вулицю Огарьова на вулицю Мирослава Лущака
- Вулицю Руднєва на вулицю Святослава Пахолківа
- Вулицю Пржевальського на вулицю Теофіла Бедріва
- Вулицю Ціолковського на вулицю Івана Федика
- Вулицю Академіка Сахарова на вулицю Української Перемоги
- Вулицю Данилевського на вулицю Степана Бурдина
- Вулицю Ковалевської на вулицю Пластову
- Вулицю Толстого на вулицю Героїв Києва
- Вулицю Глінки на вулицю Олександра Тисовського
- Вулицю Рєпіна на вулицю Миколи Арсенича-Березовського
- Провулок Червоний на вулицю Осипа Назарука
Крім того, низку вулиць перейменуюти у селах місцевої громади. Наприклад, у Тисменичанах вул. Гагаріна стане вулицею Романа Шухевича, вул. Руднєва – вул. Степана Бандери.
У Підпечерах вул. Гагаріна перейменують на честь Леоніда Каденюка,вул. Волкова на вул. Зарічанську.
У Радчі вул. Мічуріна стане вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня – Ботанічною.
У Чукалівці вул. 1 Травня отримає нову назву на честь Василя Фучка, 8-го Березня – Михайла Петраша. У Микитинцях вул. Декабристів перейменують на честь Петра Маланюка.
У Підлужжі вул. Пушкіна стане вул. Андрея Шептицького, вул. Миру – на вул. Мирну. В Узині вулиця Колгоспна отримає нову назву – Добровлянська.
Раніше ми повідомляли, що через російське вторгнення в Україну в Києві хочуть позбутися старих назв станцій, що нагадують про Росію та Білорусь.
Також нагадаємо, українці закликали світ змінити адреси посольств РФ на вулицю України.