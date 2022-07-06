До Британії прибули українські військові: що вони там робитимуть

До Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців на навчання. Про це повідомив міністр оборони Бен Уоллес, йдеться на сайті британського парламенту.
"Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військових. Навчання відбуватимуться на військових полігонах північно-східного, південно-західного та південно-східного регіонів. Навчання проводитимуть підрозділи 11 бригади допомоги Силам безпеки.
Уоллес повідомив, що українські військові пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Це включає навчання поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законів збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів.
Він зазначив, що інформуватиме парламент про результати навчання та будь-які плани щодо розширення масштабу чи обсягу.
За його словами, деякі деталі навчального процесу військовослужбовців з міркувань безпеки залишатимуться конфіденційними.
Допомога Британії
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