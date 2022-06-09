На Черкащині торгували формою та спорядженням для ЗСУ – хто затриманий

Зловмисник продавав товари волонтерам, мобілізованим місцевим жителям, а також через онлайн-майданчики

СБУ затримали чоловіка, який перепродував воєнні товари для українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкаській області Служба безпеки України викрила чоловіка, який привласнив та продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ. Зловмисника затримали. Наразі СБУ готує вилучені товари для передачі на потреби української армії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Деталі

Злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу".

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн гривень замість армії потрапила до нього.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 500 комплектів військової форми;

берці та інше взуття;

бафи, балаклави, головні убори;

маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;

партію плитоносок тощо.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

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СБУ затримала зловмисника

Розкрито схему перепродажу бронежилетів, які призначалися для ЗСУ

Служба безпеки України розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, призначену для наших військових. Про це повідомила пресслужба СБУ у своєму Telegram-каналі. За даними слідства, злочинці намагалися незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Бронежилети були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мають бути передані на потреби українських військових.

Але замість того, щоб передати за призначенням, чиновники намагалися продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Мережу супермаркетів не називають, але вона дуже відома в Україні.

"Завдяки втручанню СБУ в одній із торгових мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана ЗСУ", – повідомили в СБУ.

Заробляють на війні

Не обходиться і без таких ділків, які під виглядом гуманітарної допомоги везуть до України брендовий одяг. Під час огляду мікроавтобуса, який приїхав з Польщі, було виявлено 30 ящиків нових футболок відомих світових виробників.

У Чернівецькій області генеральний директор лікарні привласнив автомобілі швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ та медустанови.